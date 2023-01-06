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ДБР провело обшуки у зрадника Сальдо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Працівники ДБР провели обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Бюро.

"У його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи рф з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України", - йдеться в повідомленні.

У Сальдо знайшли відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. А також конспекти про особливості законодавства РФ та довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

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"Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої росії. Поряд з такими виданнями, як "Императрица Екатерина ІІ", "россия. Великия Судьба", "москва. Размышления в фотографиях", сусідить посібник "Радость сексу. Книга о премудростях любви". Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок", - зауважили в ДБР.

Сальдо звинувачують в державній зраді, колабораціонізмі та виправдовуванні агресії РФ, обвинувальний акт стосовно нього направлено до суду.

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Топ коментарі

  • Вал Кочин
    Клоуни і ДБР, слова - синоніми...
  • Володимир Павлович
    що те сбу робило ще кільканадцять років тому?
  • Tema9
    Сосальдо палкий прихильник як плєшивого педофіла так і зоофілки.
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