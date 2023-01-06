Вцілілих після вибуху в Макіївці окупантів привезли в Самару. ВIДЕО

Окупантів, що уціліли після удару в Макіївці, привезли у Самару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть у соцмережах і публікують відеозапис, на якому ті виходять з літака. На запису, можна побачили щонайбільше вісім мобілізованих, яким удалося вціліти.

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Нагадаємо, що атака на місце дислокації мобілізованих окупантів було завдано у новорічну ніч. Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. За неофіційною інформацією, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

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