Новини Відео • Війна

Зеленський привітав українців з Різдвом. ВIДЕО

4 06359
Президент Володимир Зеленський вітає громадян України з Різдвом.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, щоб провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, у дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу. Ми однаково її наближаємо. Щодня.

Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті! Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну! Христос рождається! Славімо його!", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль використовує Різдво як прикриття, щоб ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Aleks Wav
    Добре що хоч нє косоворотка,як минулого року!
  • Trevo Trow
    Запізнився рівно на 13 діб.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Коли ти сядеш за святковий стіл,
    Щоби спожити всі дари Господні,
    Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
    Орду московську стримує на Сході...

    Молись за них і їхніх матерів,
    Чия вечеря кроплена сльозами;
    За діточок, що ждуть своїх батьків
    Припавши до заплаканої мами...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини