"Щедрик" від ЗСУ: українські воїни привітали громадян із Різдвом. ВIДЕО

Центр військово-музичного мистецтва Повітряних Сил ЗСУ привітав українців з Новим Переможним Роком та Різдвом Христовим.

Як інформує Цензор.НЕТ, вітальне відео за мотивами "Щедрика" опубліковано на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.

"Цьогорічне Різдво має гіркий присмак сліз та колір крові… ціна, яку ми платимо щодня вимірюється життями та здоров‘ям наших воїнів. Але ми сильні!", - наголошують в повідомленні.

Військові підкреслюють, що у боротьбі народжується нація, тож закликають українців надалі боротися із загарбниками.

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