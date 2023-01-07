Начальник поїзда Роман (Трак) воює під Соледаром. В одному бою він особисто знищив трьох окупантів | Юрій Бутусов. ВIДЕО
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Інтерв’ю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова із захисником України Романом (позивний Трак).
Роман щодня веде ближній бій у Соледарі, повідомляє Цензор.НЕТ.
У цивільному житті він був начальником поїзда "Київ - Бердянськ". А зараз є сержантом 46-ї десантно-штурмової бригади.
Юрію Бутусову Роман розповів про бій, у якому особисто знищив трьох російських окупантів.