ГУР показало, як чеченські добровольці знищують російських окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

Чеченські добровольці продовжують захищати Україну в складі Інтернаціонального легіону ГУР МО в найгарячіших точках фронту.

Серед добровольців - герой ічкерійського народу Абдул Хакім. Наразі чеченський підрозділ Легіону знищує російських окупантів у Бахмуті, повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Абдул Хакім до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого керував групою "Аджнад аль-Кавказ" в Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія - добровольчого підрозділу в складі українського Інтернаціонального легіону ГУР МО.

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15 жовтня Абдул Хакіма було возведено в ранг полковника Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія.