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ГУР показало, як чеченські добровольці знищують російських окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

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Чеченські добровольці продовжують захищати Україну в складі Інтернаціонального легіону ГУР МО в найгарячіших точках фронту.

Серед добровольців - герой ічкерійського народу Абдул Хакім. Наразі чеченський підрозділ Легіону знищує російських окупантів у Бахмуті, повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Абдул Хакім до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого керував групою "Аджнад аль-Кавказ" в Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія - добровольчого підрозділу в складі українського Інтернаціонального легіону ГУР МО.

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15 жовтня Абдул Хакіма було возведено в ранг полковника Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія.

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Топ коментарі

  • Orest Levko
    Ворог один - фашистська росія!
  • Ksenia VB
    Для них це священна війна.
  • Garry Grant
    Не розумію,як з цієї нації змогли вийти кадирівці? Гроші, підкуп-ясно, але ж...Кавказ..всі ці їхні мусульманські справи..честь .. совість..гаряча кров...плюс сотні років кацапського геноциду. Ось недавно дві війни на знищення народу. На все кадирівці х@й забили? Мдаааа...Ну а ці чеченці звісно красені👍
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