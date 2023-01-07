Партизани на Луганщині знищили залізницю, якою окупанти підвозили військову техніку, - Гайдай. ВIДЕО

Рух партизанів поблизу м. Щастя на Луганщині знищив залізничне полотно на ділянці, якою окупанти транспортували військову техніку та боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

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"Луганські партизани - сила. Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення "м. Луганськ – с. Лантратівка.



Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та БК. Крім того, у зворотньому напрямку орки вивозять цим шляхом українське зерна на територію рф", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, у своїх "ЗМІ" окупанти зізнаються, що тільки зі Старобільського елеватору викрали більше 1000 тонн зерна.

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