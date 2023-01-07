Бажаю всім, хто святкує в цей день, щасливого Різдва, - Зеленський. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Бажаю всім, хто святкує сьогодні, в цей день, який вже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу, щасливого Різдва.
Радий був сьогодні побачити скільки людей, скільки наших воїнів відвідало службу в Києво-Печерській Лаврі - на тому святі, що є одним із витоків української культурної традиції.
Дуже важливо, щоб щира молитва за Україну була сьогодні і надалі звучала в Лаврі. І що ніхто не зробить українця чужим в лаврові. Українська незалежність має бути сильною у всіх своїх стихіях. І буде так. Назавжди.
Ми самі його веземо. І дуже важливо продовжувати залишатися в тому настрої, який відчувався сьогодні. Радість зміцнення України та досягнення історичної справедливості. Бажаю всім українським чоловікам і жінкам, щоб у нас з вами був такий настрій частіше", - зазначив український президент.