У Маріуполі фіксують військову активність російських окупантів, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Маріуполі сили спротиву фіксують ворожу військову активність – рух техніки та особового складу.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо військову активність у Маріуполі: колона з двох систем ППО С-300, 10 тягачів (у т. ч. три навантажених авто росгвардії) та дві цивільні (на вигляд) фури у супроводі поліції окупантів через центр Маріуполя-Мангуш-Бердянський напрям. Цікаво, що сім тягачів порожні, мабуть десь там техніка окупантів "приуныла" та потребує довгого перепочинку на ремонтній базі", - написав Андрющенко.

За його словами, також спостерігається рух живої сили в Нікольському, ймовірно, відбувається ротація, або поповнення ворожих підрозділів мобілізованими.

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Окрім того, зафіксовано рух вантажівки з боєприпасами, живої сили та БТРів в напрямку Донецька.

Російська авіація також демонструє високу активність, яка більше скидається на тренування, аніж на бойові дії.

Андрющенко додав, що "близько 17.30 в районі Маріуполя літак росіян по дорозі в бік Ростова-на-Дону спалахнув та пішов петлями донизу. Що це було та подальша доля літака поки невідома, але тенденція цікава".

Посадовець зазначив, що наразі непомітно ознак оголошеного ворогом перемир'я, радше йдеться про стандартне перегрупування та поповнення російських підрозділів.