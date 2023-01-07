Нас всіх зібрали в актовій залі слухати Путіна, - поранений у Макіївці російський солдат. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри розповіді російського солдата, який вижив після обстірлу ЗСУ споруди училища в Макіївці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Поранений солдат представився Антоном Горловінським.

Він зазначив: "У новорічну ніч нас зібрали у актовій залі прослухати промову президента. Ми просили цього не робити. Всі місцеві знали про це. Нам сказали виконувати наказ цього полковника. Це злочинний наказ".

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У соцмережах повідомляється, що згодом цей солдат від отриманих опіків помер.