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Нас всіх зібрали в актовій залі слухати Путіна, - поранений у Макіївці російський солдат. ВIДЕО

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У мережу потрапили кадри розповіді російського солдата, який вижив після обстірлу ЗСУ споруди училища в Макіївці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Поранений солдат представився Антоном Горловінським. 

Він зазначив: "У новорічну ніч нас зібрали у актовій залі прослухати промову президента. Ми просили цього не робити. Всі місцеві знали про це. Нам сказали виконувати наказ цього полковника. Це злочинний наказ".

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У соцмережах повідомляється, що згодом цей солдат від отриманих опіків помер.

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Топ коментарі

  • Beta Human
    Чого кіпішувати? Дуже навіть гарний приказ. )
  • Яр Холодний
    Ну я ж вранці 1 січня (коли пройшла інформація) саме це й сказав! Що замполіти зігнали всіх у одне місце - дивиться виступ "фюрера"!
  • Олександр Дніпро
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