Нагороджений Путіним найманець ПВК "Вагнер" Гаспарян був засуджений до 7 років колонії суворого режиму за збройне пограбування. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін 31 грудня нагородив медаллю "За відвагу" за участь у війні проти України "вагнерівця" Айка Гаспаряна. Однак нагороджений Путіним найманець ПВК "Вагнер" Айк Арсенович Гаспарян виявилося був засуджений за збройне пограбування.

Про це свідчать дані російських судів, які розшукали телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

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"Постанова Другого касаційного суду загальної юрисдикції від 18 січня 2022 року:

"Вироком Нагатинського районного суду м. Москви від 24 листопада 2020 року, залишеним без зміни апеляційною ухвалою судової колегії у кримінальних справах Московського міського суду від 26 квітня 2021 року,

Цамаєва Ахмеда Абдулвахітовича, раніше не судимого, засуджено за ч. 3 ст. 162 КК РФ до 7 років 3 місяців позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму.

Гаспаряна Айка Арсеновича, раніше не судимого, засуджено за ч. 3 ст. 162 КК РФ до 7 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму.

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За вироком суду Цамаєв А.А. та Гаспарян А.А. визнані винними та засуджені за здійснення розбою, тобто нападу з метою розкрадання чужого майна із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров'я потерпілого, групою осіб за попередньою змовою, із застосуванням зброї, у великому розмірі. Злочин скоєно 12 жовтня 2019 року в м. Москві за обставин, викладених у вироку суду.

Зі свідчень потерпілого ПІБ10 випливає, що за описаних у вироку обставин він займався конвертацією грошових коштів за кордон і мав при собі велику суму грошей, коли на нього було скоєно розбійний напад двома раніше йому невідомими особами, які... намагалися заволодіти майном, що належить йому – грошима у сумі 300 000 рублів. Один із нападників, упізнаний ним згодом як Цамаєв, застосував травматичний пістолет, приставивши до його голови і вимагаючи передати рюкзак, який намагався у нього вирвати, потім пострілом завдав тілесного ушкодження в районі повіки. Другий нападник розпорошив газовий балончик у його бік і в бік осіб, які знаходилися з ним".

Розбійник Гаспарян, швидше за все, боєць ММА, бо серія його боїв перервалося 17 жовтня 2019-го через скасування заздалегідь призначеного бою, а 12 жовтня 2019-го було затримано Гаспаряна, який фігурував у вироку.

Напередодні Нового року Володимир Путін відвідав штаб Південного військового округу, де вручив нагороди російським окупантам, які брали участь у війні на території України. Серед інших медаль отримав зек-найманець Гаспарян. Беручи нагороду з рук Путіна, він сказав "Служу Росії та ПВК Вагнера".