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Робота снайперів ЦСО "А" СБУ: Ліквідовано двох окупантів. ВIДЕО

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Снайперська група ЦСО "А" СБУ знищила двох російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО "А" СБУ: двох окупантів було знищено", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що снайперська група повернулася на базу без втрат.

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Топ коментарі

  • серж кин
    Файно!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українському снайперу респектище-давай ще...
  • Eugene Boyko 8ab5091e
    Ви ж мої зайчики !
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