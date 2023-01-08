Робота снайперів ЦСО "А" СБУ: Ліквідовано двох окупантів. ВIДЕО
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Снайперська група ЦСО "А" СБУ знищила двох російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО "А" СБУ: двох окупантів було знищено", - йдеться в повідомленні.
У СБУ зазначили, що снайперська група повернулася на базу без втрат.