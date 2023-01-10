Росія не оприлюднюватиме списки ліквідованих у Макіївці окупантів. ВIДЕО

Списки ліквідованих у Макіївці мобілізованих росіян не будуть опубліковані, щоб не давати інформацію "іноземним розвідкам".

Про це заявив військовий комісар Самарської області РФ Олексій Вдовін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Insider.

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"Списки ніякі публікуватися не будуть. Усю наявну інформацію у військових комісаріатах доводять персонально членам сімей військовослужбовців - або під час звернення, або, стосовно низки військовослужбовців, здійснюють сповіщення персонально співробітники військових комісаріатів", - сказав він.

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Комісар заявив, що такі списки стали б джерелом інформації для розвідок інших держав.

"Списки не можна публікувати. По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звісно, робота для іноземних розвідок, для виявлення і проведення провокаційних заходів проти родичів військовослужбовців", - наголосив Вдовін.

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Нагадаємо, що атака на місце дислокації мобілізованих окупантів була у новорічну ніч. Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. За неофіційною інформацією, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.