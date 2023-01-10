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Бій десантників 46-ї бригади у Соледарі. ВIДЕО

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В мережі опубліковані фрагменти бою десантників 46-ї бригади з російськими окупантами в Соледарі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений одним з українських бійців. Дата зйомки невідома.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 46-ї бригади нищать окупантів з американської гаубиці M119 поблизу Соледару. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Атас Злой
    Дай, Боже, їм військової вдачі та Божого захисту.
  • Gen Bate
    Боже захисти та допоможи.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    там пекло... але за ніч вдалось трохи притримати шалений наступ одноразової кацапні...
    яка наступала по трупякам своїм і зупинилась на них же, подвоївши число майбутнього біогумуса... хоча який там біогумус...так лайно псяче...
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