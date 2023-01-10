Бій десантників 46-ї бригади у Соледарі. ВIДЕО
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В мережі опубліковані фрагменти бою десантників 46-ї бригади з російськими окупантами в Соледарі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений одним з українських бійців. Дата зйомки невідома.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений одним з українських бійців. Дата зйомки невідома.
Дай, Боже, їм військової вдачі та Божого захисту.
Боже захисти та допоможи.
там пекло... але за ніч вдалось трохи притримати шалений наступ одноразової кацапні...
яка наступала по трупякам своїм і зупинилась на них же, подвоївши число майбутнього біогумуса... хоча який там біогумус...так лайно псяче...