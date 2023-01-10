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Артилеристи знищили ворожий танк та склад боєприпасів. ВIДЕО

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Артилеристи знищили ворожий танк та склад боєприпасів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

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Топ коментарі

  • Office Den Haag
  • Вася Шевченко f77d76ba
    красивое )))

  • все проходит 05196aea
    А ещё Аваков с Порошенко шашлыки готовили.. проходы разминировали...арту отвели....ракеты в асфальт закатали и украинские города с населением в плен рашистам сдали.....правда разрешили коктейлями Молотова себя защищать..(
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