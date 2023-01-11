Новини Відео • Війна

Актор та десантник ЗСУ Дмитро Лінартович поранений у боях за Соледар. ВIДЕО

16 17614
Український актор Дмитро Лінартович отримав контузію та зазнав важкого поранення у боях за Соледар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лінартович служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні. Відомий за фільмами "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Толока", "Обмін". Окрім того, актор працює викладачем кафедри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістки КНУ ім. Тараса Шевченка.

Після поранення Лінартович перебував у свідомості і записав коротке відеозвернення під час евакуації з поля бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про ситуацію в Соледарі: Командування приділяє значну увагу цьому району, 46-а бригада керована та вмотивована

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Pavlo Avdejuk
    Одужуй скоріше!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бажаю справжньому українському герою якомога скорішого одужання та довгих років життя...
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Титан!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини