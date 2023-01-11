Актор та десантник ЗСУ Дмитро Лінартович поранений у боях за Соледар. ВIДЕО

Український актор Дмитро Лінартович отримав контузію та зазнав важкого поранення у боях за Соледар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лінартович служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні. Відомий за фільмами "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Толока", "Обмін". Окрім того, актор працює викладачем кафедри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістки КНУ ім. Тараса Шевченка.

Після поранення Лінартович перебував у свідомості і записав коротке відеозвернення під час евакуації з поля бою.

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