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Російському мобілізованому Лешкову присудили 5,5 років колонії суворого режиму за конфлікт з підполковником. ВIДЕО

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У Росії військовий суд визнав військовослужбовця Олександра Лешкова винним у побитті офіцера та присудив йому 5,5 років суворого режиму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

У постанові про порушення справи йшлося про те, що 13 листопада під час проведення стройового огляду в парку "Патріот" рядовий Лешков "в образливій формі з використанням нецензурних слів" поскаржився на організацію служби, забезпечення майном мобілізованих та на вогневу підготовку.

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У процесі солдат "навмисно випустив в обличчя" підполковнику Денису Мазанову дим від сигарети, у зв'язку з чим той відсунув його рукою. Після цього, йдеться у матеріалах, Лешков навмисне вдарив Мазанова кулаком у груди.

Лешкова заарештували. Він не визнав провини у застосуванні насильства та пояснив свою поведінку прагненням привернути увагу до проблем в російській армії.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    "В Урюпинске мужчина получил повестку и избил таролога, которая ранее предсказала ему отсрочку от армии.
    Сейчас он находится в СИЗО, и вопрос о его призыве уже не стоит. Какие вам ещё нужны доказательства, что карты не врут?
  • FT FT
    Зато через 5 лет выйдет здоровым и отдохнувшим и посцыт на подполковника могилу
  • Анжей b106d7a9
    Пригожин так не думає 😁
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