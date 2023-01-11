Російському мобілізованому Лешкову присудили 5,5 років колонії суворого режиму за конфлікт з підполковником. ВIДЕО
20 00148
У Росії військовий суд визнав військовослужбовця Олександра Лешкова винним у побитті офіцера та присудив йому 5,5 років суворого режиму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
У постанові про порушення справи йшлося про те, що 13 листопада під час проведення стройового огляду в парку "Патріот" рядовий Лешков "в образливій формі з використанням нецензурних слів" поскаржився на організацію служби, забезпечення майном мобілізованих та на вогневу підготовку.
У процесі солдат "навмисно випустив в обличчя" підполковнику Денису Мазанову дим від сигарети, у зв'язку з чим той відсунув його рукою. Після цього, йдеться у матеріалах, Лешков навмисне вдарив Мазанова кулаком у груди.
Лешкова заарештували. Він не визнав провини у застосуванні насильства та пояснив свою поведінку прагненням привернути увагу до проблем в російській армії.