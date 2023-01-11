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Медики під обстрілом евакуйовують пораненого бійця з поля бою у Соледарі на американській бронемашині М113. ВIДЕО безпілотника

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Українські бойові медики під обстрілом успішно евакуювали пораненого українського воїна з поля бою в Соледарі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис евакуації опублікований у соцмережах. Роботу бойових медиків зафіксував безпілотник. На записі видно, що лікарі заїжджають у місто на американському бронетранспортері М113, що позначений червоним хрестом, під'їжджають до напівзруйнованого будинку,  вантажать пораненого і успішно евакуюють його.

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Топ коментарі

  • Баритон Саша
    Гарна "скора помощь", дай Боже, щоб тільки поменьше виїздів треба було.
  • Advokat Savchuk
    А так обсирали цю старушку, пре як легкова. Це дивовижно - вся евакуація здійснена протягом переглчду короткого відео (якщо оператори швидкість перемотки не збільшили). І звязок нормальний бо напевно дороговказання з дрону, і проти осколків стійка, бо щось потужно бахнуло поруч з машиною. Американська стара зброя забезпечення якраз відповідає сьогоднішнім умовам війни. Бойва має бути на покоління коащою від москальськоі
  • Владимир Сухов e5dee246
    Браво !
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