Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги, – Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 322 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні тут, у Львові, для України прозвучали важливі новини під час Саміту Люблінського трикутника – нашого спеціального формату з Польщею та Литвою.

Польща ухвалила рішення про передання Україні танків – я дякую за це. Дякую Президенту Дуді, Уряду Польщі, усім нашим польським друзям.

Литва передає нашій державі зенітні системи – ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики. Я дякую Гітанасу за цей черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого й триватиме до нашої перемоги.

Почув сьогодні цю впевненість іще раз і від Анджея, і від Гітанаса – ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України і всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти – так і буде", - сказав Зеленський.

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