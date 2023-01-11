Українці у Львові зустріли Дуду оваціями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Мешканці Львова, ввечері 11 січня, зустріли президента Польщі Анджея Дуду у Львові оваціями.
Як інформує Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікувала у твіттері канцелярія Дуди, мешканці Львова аплодують польському президентові, дякують і тиснуть йому руки.
У середу, 11 січня, у Львові відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з польським і литовським колегами Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
"Jestem Prezydentem RP. Reprezentuję Polaków. To była owacja dla Polaków, nie dla mnie. Dla całego naszego społeczeństwa za to, ze w trudnym czasie niosą pomoc".— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Prezydent @AndrzejDuda | Lwów
🇵🇱❤️🇺🇦 pic.twitter.com/0QUGcsvJRk