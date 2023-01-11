Новини Відео

Українці у Львові зустріли Дуду оваціями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 45092
Мешканці Львова, ввечері  11 січня, зустріли президента Польщі Анджея Дуду у Львові оваціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікувала у твіттері канцелярія Дуди, мешканці Львова аплодують польському президентові, дякують і тиснуть йому руки.

У середу, 11 січня, у Львові відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з польським і литовським колегами Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лобіюватимемо, щоб НАТО дало Україні гарантії безпеки", - Дуда

Українці у Львові зустріли Дуду оваціями 01
Українці у Львові зустріли Дуду оваціями 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Наталия П
    Яка зустріч! Не кожного Президента так зустрічає народ. Польща це заслужила.
  • Kozak Palestina
    Дуда перший дав зброю. без жодних погоджень під своє слово і рішення. За це йому дякують українці і не забудуть Польщі цієї допомоги.
  • Андрей Ивашкевич
    Це вдячність всьому польському народу. В мене рідні евакуювались до Польщі. Те що роблять поляки і уряд Польщі для наших біженців можна описати одним словом це чудово.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини