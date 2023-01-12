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"Нормальний піхотний ВОП може рік стримувати бригаду "вагнерівців", - Арестович. ВIДЕО

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Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що правильно обладнані позиції дозволяють невеликому піхотному підрозділу тривалий час стримувати наступ ворога, чисельнішого у десятки разів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Нормально обладнаний піхотний ВОП може рік стримувати бригаду "вагнерівців", які йдуть на позиції, якщо там все правильно зробили… кулемети на флангах розкинули і все. Вже ніхто й нікуди не пройде!", - вважає Арестович.

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Топ коментарі

  • SuperVsirf .
    я читаю Цензор не для того, щоб на це чмо дивитися
  • Старый зольдат
    Беда в том, что эту гниду слушают миллионы дураков, и верят ему с этим конторским козлом фейгеным.
  • Старый зольдат
    Тупой сцикливый утырок. Сядь в ВОП, падла, и прости поприсутствуй там хоть одни сутки, мразь.
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