"Нормальний піхотний ВОП може рік стримувати бригаду "вагнерівців", - Арестович. ВIДЕО

Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що правильно обладнані позиції дозволяють невеликому піхотному підрозділу тривалий час стримувати наступ ворога, чисельнішого у десятки разів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Нормально обладнаний піхотний ВОП може рік стримувати бригаду "вагнерівців", які йдуть на позиції, якщо там все правильно зробили… кулемети на флангах розкинули і все. Вже ніхто й нікуди не пройде!", - вважає Арестович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - Арестович. ВIДЕО