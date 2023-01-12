Окупант вмирає від холоду на українській землі. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані останні години життя покинутого в полі російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, загарбник помирає від переохолодження. Передсмертні години росіянина зафіксував український безпілотник.

"Ось саме так виглядає кинутий напризволяще російський ЧМОбік. З коптера видно, що він просто-напросто замерзає насмерть. І все це заради амбіцій бункерного діда, який зрештою подарує його рідним черговий набір полотенець чи торт", - пише автор публікації у коментарі до відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 113 390 осіб, 276 гелікоптерів, 3094 танки, 2082 артсистеми, 6159 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА