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Окупант вмирає від холоду на українській землі. ВIДЕО безпілотника

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У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані останні години життя покинутого в полі російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, загарбник помирає від переохолодження. Передсмертні години росіянина зафіксував український безпілотник.

"Ось саме так виглядає кинутий напризволяще російський ЧМОбік. З коптера видно, що він просто-напросто замерзає насмерть. І все це заради амбіцій бункерного діда, який зрештою подарує його рідним черговий набір полотенець чи торт", - пише автор публікації у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • YU ST
    Ніхто не виживе. Всі окупанти помруть. І колаборанти теж. Слава Україні. Слава ЗСУ.
  • Red_Sky_On
    А міг би від горілки дома коні двинути, чи у в'язниці пару років почалитись .... Отже нєхер шастать!
  • Олександр Дніпро
    Щоб лани широкополi,
    I Днiпро, i кручi
    Стали вам поперек горла,
    москалi **#чі!
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