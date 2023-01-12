Окупант вмирає від холоду на українській землі. ВIДЕО безпілотника
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У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані останні години життя покинутого в полі російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, загарбник помирає від переохолодження. Передсмертні години росіянина зафіксував український безпілотник.
"Ось саме так виглядає кинутий напризволяще російський ЧМОбік. З коптера видно, що він просто-напросто замерзає насмерть. І все це заради амбіцій бункерного діда, який зрештою подарує його рідним черговий набір полотенець чи торт", - пише автор публікації у коментарі до відео.