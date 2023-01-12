"Всі росіяни, які підтримують війну - психічно хворі фашисти", - Гребенщиков. ВIДЕО

Російський музикант Борис Гребенщиков розповів про свої намагання підтримати українців у боротьбі з російськими окупантами і назвав фашистами, тих хто підтримує війну в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами музиканта російсько-українська війна це не що інше, як фашизм.

"Це і є фашизм - знищення одніє нації іншою за національно-культурною ознакою. Ті, хто підтримує цю війно - психічно хворі, але вони мають владу, тому вони можуть роздавити танками, знищити, посадити в тюрми, розстріляти будь-яку людину, яку вони зустрінуть на вулиці...", - сказав Гребенщиков.

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