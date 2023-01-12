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Аеророзвідка та артилеристи знищили 11 окупантів в Соледарі. ВIДЕО

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В Соледарі аеророзвідники групи "Птахи Мадяра" та артилеристи 45-ї артилерійської бригади знищили щонайменше 11 окупантів із штурмової групи, що заходила у місто. Роберт Бровді, командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойових дій опублікував на своїй сторінці командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді. За його підрахунками, загальна чисельність штурмової групи була не менше 30 окупантів. Залишки штурмової втекли.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Засолили кацапів. Будуть солоні лапті.
  • Юрий Педаченко
    Відео вогонь! Хлопці бережи вас Бог!
  • Eques Patriam
    До речі знову ж Аеророзвідка це те що колись був розформував Зеленський та приведені ним агенти рф до влади. Правда потім через суспільний резонанс вдалось заставити Зеленського відновити Аеророзвідку...

    А тепер логічно подумайте які війська ефективніші. Взвод солдат із автоматами чи вогнева група з весільними дронами?
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