Аеророзвідка та артилеристи знищили 11 окупантів в Соледарі. ВIДЕО

В Соледарі аеророзвідники групи "Птахи Мадяра" та артилеристи 45-ї артилерійської бригади знищили щонайменше 11 окупантів із штурмової групи, що заходила у місто. Роберт Бровді, командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра"