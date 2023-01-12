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"Гундяй, не убий?": Біля Храму Христа Спасителя у Москві з’явився червоний напис, адресований очільнику РПЦ Кирилу. ВIДЕО

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Невідома активістка провели антивоєнні акції, зокрема запустила в річку банер із написом "В.В. Х#йло".

Про це пише незалежне російське видання Astra, передає Цензор.НЕТ.

У Москві біля Храму Христа Спасителя з'явився червоний напис "Гундяй, не убий?", адресований патріарху Кирилу.

Невідома активістка провела одразу дві антивоєнні акції. Вона також пустила в Москву-ріку банер із написом "В. В. Х#йло" та синьо-жовтими серцями з Кримського мосту.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • bigcatwar
    гундяй такаяж тварь как и *****
  • Worfolomei
    БИБА И БОБА ДВА УШЛЁПКА
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