"Гундяй, не убий?": Біля Храму Христа Спасителя у Москві з’явився червоний напис, адресований очільнику РПЦ Кирилу. ВIДЕО
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Невідома активістка провели антивоєнні акції, зокрема запустила в річку банер із написом "В.В. Х#йло".
Про це пише незалежне російське видання Astra, передає Цензор.НЕТ.
У Москві біля Храму Христа Спасителя з'явився червоний напис "Гундяй, не убий?", адресований патріарху Кирилу.
Невідома активістка провела одразу дві антивоєнні акції. Вона також пустила в Москву-ріку банер із написом "В. В. Х#йло" та синьо-жовтими серцями з Кримського мосту.