Звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція частково відновлює виробництво електроенергії, - ДТЕК. ВIДЕО

Звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція відновлює виробництво електроенергії та знову забезпечує жителів Херсонської області світлом.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.



"СЕС зупинила свою роботу після окупації. Загарбники пошкодили приблизно 20% сонячних панелей станції, поки вона була під їх контролем.



Завдяки успіхам Збройних сил Трифонівська СЕС була звільнена і наразі вона працює на 15% від своєї встановленої потужності в 10 МВт.



Ми вдячні ЗСУ за те, що на території СЕС знову майорить український стяг", - йдеться в повідомленні.

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