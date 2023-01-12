ЗСУ взяли у полон "вагнерівця": "Нас было 12, а осталось трое, когда я уходил". ВIДЕО

Українські захисники взяли у полон росіянина з ПВК "Вагнера", якого "мобілізували" із в’язниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресофіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець. Затриманий під Бахмутом вагнерівець потрапив у полон до бійців 515 батальйону спецпризначення "Залізні вовки" у складі Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

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Березовець зазначив, що окупант був поранений, а українські захисники йому надали медичну допомогу.

За словами полоненого, це був його перший бій. Він відбував покарання через наркотики, смертельне ДТП та грабіж.

Чоловік розповів, що його звати Курінєв Ігор Олегович, він проживав у м. Сарапул, у нього є діти. Він вже "відсидів" 5,5 років. Йому залишилося відбути 1 рік та 9 місяців.

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Він розповів, що його командира, ймовірно, вже немає в живих. Курінєв сказав, що вже встиг взяти участь у бойових діях у Попасній та Лисичанську.

"Тут у лісополосі мали ту частину зачистити. Я штурмовик", - каже він.

Він додав, що у його загоні було близько 12 військових, а загалом 30 осіб. З них залишилося близько 3 осіб. Сам окупант також дістав поранення.

"Залишалося троє, коли я йшов. Я йшов на точку евакуації. Танчиком (затрьохсотило. - Ред.), сьогодні, у 9 з чимось", - каже він.

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На Лисичанському напрямку, додав окупант, було близько 500 "вагнерівців", але пізніше їх всіх вивезли звідти до лісополоси.

"Ми приїхали 3 дні тому. Нас привезли 40 осіб. І так періодично раз в 2-3 дні привозили", - сказав окупант.

Полонений заявив, що поранених та вбитих у лавах росіян багато.

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