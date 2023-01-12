Російська пропаганда шукає виправдання поразці в Україні: "Сейчас я понимаю всю глубину замысла". ВIДЕО

На російському телебаченні пропагандисти шукають виправдання поразці в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще в травні минулого року ми могли завершити СВО проведенням операції на оточення, по класиці. Тоді мене самого обурила фраза нашого президента (Путіна. - Ред.) "ми не будемо робити Сталінград під Донбасом". Хоча логічніше було б зробити. Зараз я розумію всю глибину задумки.

Уявімо, якби ми це все зробили. Зараз би не стояло питання про глибоку модернізацію ЗС, яку оголошено. У нас би не пішла поляризація духовна. Не сталося б духовної мобілізації суспільства. ... Якби тоді це було зроблено, то морально-психологічних умов для глибоких революційних реформ створено не було б. Сьогодні це затягування "спецоперації", яке має негативні наслідки, пов'язані із жертвами, руйнуваннями, матеріальними засобами, але вона має позитивний момент", - сказав пропагандист.

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