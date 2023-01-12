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Російська пропаганда шукає виправдання поразці в Україні: "Сейчас я понимаю всю глубину замысла". ВIДЕО

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На російському телебаченні пропагандисти шукають виправдання поразці в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще в травні минулого року ми могли завершити СВО проведенням операції на оточення, по класиці. Тоді мене самого обурила фраза нашого президента (Путіна. - Ред.) "ми не будемо робити Сталінград під Донбасом". Хоча логічніше було б зробити. Зараз я розумію всю глибину задумки.

Уявімо, якби ми це все зробили. Зараз би не стояло питання про глибоку модернізацію ЗС, яку оголошено. У нас би не пішла поляризація духовна. Не сталося б духовної мобілізації суспільства. ... Якби тоді це було зроблено, то морально-психологічних умов для глибоких революційних реформ створено не було б. Сьогодні це затягування "спецоперації", яке має негативні наслідки, пов'язані із жертвами, руйнуваннями, матеріальними засобами, але вона має позитивний момент", - сказав пропагандист.

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Топ коментарі

  • Александр Алекс de6e56ae
    Кацапи починають розуміти 'всю глубіну замисла', коли вже глибоко ввійшла пляшка в дупу. Це свідчить, що 'мозок' кацапа розташований десь в прямій кишці
  • MrStepanovM
    блювота....
  • dandy NeinRusSchwein
    Епанные, конченный твари ... Сколько судеб разрушено?..сколько детей без отцов? Сколько матерей без сыновей?....

    Хотя наша(украинцев) вина в это тоже есть...30 лет было, чтобы хотя бы что-то сделать на подобие Польши, Литвы, Латвии... Не отдавать ядерку за писульки, не продавать интересы страны за дешёвый, российский газ, по-быртку вступить в НАТО, в ЕС... Через 30 лет пришли к тому, что нужно было делать сразу после развала совка...но с какими потерями?..
    Да и приходится делать это буквально "НА КОЛЕНКЕ"... Армию...НАТО...Евросоюз....
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