Російські пропагандисти знову видали позиції армії РФ під Бахмутом. ВIДЕО
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Пропагандисти RT відвідали позиції росіян в одній із зруйнованих багатоповерхівок неподалік від Бахмута.
Журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії за оприлюдненим 12 січня відео визначили геолокацію, інформує Цензор.НЕТ.
З'ясувалося, що пропагандисти були у селищі Опитне на південний схід від Бахмута.
Позиції розташовані в одній зі зруйнованих багатоповерхівок. Звідти російські військові ведуть вогонь та розповідають про роботу українського снайпера. Видно та чути вогонь артилерії.