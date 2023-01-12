Російські пропагандисти знову видали позиції армії РФ під Бахмутом. ВIДЕО

Пропагандисти RT відвідали позиції росіян в одній із зруйнованих багатоповерхівок неподалік від Бахмута.

Журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії за оприлюдненим 12 січня відео визначили геолокацію, інформує Цензор.НЕТ.

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З'ясувалося, що пропагандисти були у селищі Опитне на південний схід від Бахмута.

Позиції розташовані в одній зі зруйнованих багатоповерхівок. Звідти російські військові ведуть вогонь та розповідають про роботу українського снайпера. Видно та чути вогонь артилерії.

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