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Наразі ми не можемо підтвердити, що Росія взяла Соледар, - Остін. ВIДЕО

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Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував ситуацію в районі Соледара не Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наразі ми не можемо підтвердити повідомлення, що Росія взяла Соледар. Звісно, я бачив деякі з цих повідомлень - але ви знаєте, що ситуація там дуже нестійка та динамічна, з динамічними боями в тій зоні. Вона змінювалась багато разів, і бої там доволі запеклі. Але українці проявили себе дуже, дуже вражаюче. Вони продовжують дуже рішучу боротьбу", - сказав Остін.

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Топ коментарі

  • Amber
    Кацапи змогли взяти тільки свої відморожені яйця , а не Соледар
  • Garry Grant
    За#бали ви з цим Соледаром. Це вже ніщо. Немає Соледара. Наші бійці виконують тактичні завдання готуючи підгрунтя для майбутнього наступу. Нажаль ціною власного життя.😔
  • Saskia Jansen
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