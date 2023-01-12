Наразі ми не можемо підтвердити, що Росія взяла Соледар, - Остін. ВIДЕО

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував ситуацію в районі Соледара не Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наразі ми не можемо підтвердити повідомлення, що Росія взяла Соледар. Звісно, я бачив деякі з цих повідомлень - але ви знаєте, що ситуація там дуже нестійка та динамічна, з динамічними боями в тій зоні. Вона змінювалась багато разів, і бої там доволі запеклі. Але українці проявили себе дуже, дуже вражаюче. Вони продовжують дуже рішучу боротьбу", - сказав Остін.

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