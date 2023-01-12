Російський генерал Конашенков вже "знищив" в Україні чотири американські БМП "Bradley". ВIДЕО

Спікер міноборони РФ генерал Ігор Конашенков вже повідомив про "знищення" чотирьох американських БМП Bradley, попри те, що ця бойова техніка ще не постачалася в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Конашенков розповів про цей "успіх" армії РФ у щоденному звіті.

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Нагадаємо, що 6 січня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад млрд, до якого увійшли, зокрема, 50 броньованих машин піхоти Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці та інша зброя і боєприпаси.

Навчання українських військових з використання нової американської техніки, в тому числі й броньованих машин піхоти Bradley, розпочнеться наприкінці січня. Речник Міноборони США, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що ЗСУ можуть отримають бойові машини піхоти Bradley протягом наступних кількох тижнів.