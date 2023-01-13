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"Вчора вони були зеками, а сьогодні вони герої": депутат Держдуми Гурульов запропонував вагнерівцям стати депутатами та політиками. ВIДЕО

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Колишні в’язні з ПВК "Вагнер" мають достатні компетенції для висування на роль депутатів та подальшої роботи в рамках посади, заявив депутат Держдуми, генерал Андрій Гурульов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ. 

"Так, вони були ув'язненими за різними статтями, але вони зголосилися добровольцями захищати свою батьківщину. Скажімо прямо: ще вчора вони були зеками, а тепер вони герої", - сказав депутат. 

На думку генерала, колишні в'язні з ПВК "Вагнер"  мають необхідні якості, щоб представляти громадян у Держдумі та займатися законотворчістю. Отже, перефразовуючи самого Гурульова: учора вони були зеками, а сьогодні вони депутати.

Також про можливість участі на виборах військових та волонтерів, які повернулися з фронту, писали російські "Ведомости"

Газета посилалася на співрозмовників у президентській адміністрації, які казали, що "це всім вигідно мати таких хлопців у себе в команді, оскільки в суспільстві на це є запит". Щоправда, про участь у виборах колишніх ув'язнених "Ведомости" не згадували.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Наконец-то, все будет честно и прозрачно с депутатами Госдуры...
  • Maksim Perepelitca
    Анатолий Несмиян

    Пригожин обратился с просьбой к руководству МГУ и МГИМО принять без вступительных экзаменов бывших заключённых, которые отличились в СВО.

    «Вечер в хату» от российских дипломатов в каком-нибудь ООН становится реальностью, а глубокая озабоченность будет начинаться словами «Вы чё, терпилы, рамсы попутали?»
  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    Хто не сидів - взагалі не повинен мати права обіймати державні пости!
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