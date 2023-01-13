"Вчора вони були зеками, а сьогодні вони герої": депутат Держдуми Гурульов запропонував вагнерівцям стати депутатами та політиками. ВIДЕО

Колишні в’язні з ПВК "Вагнер" мають достатні компетенції для висування на роль депутатів та подальшої роботи в рамках посади, заявив депутат Держдуми, генерал Андрій Гурульов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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"Так, вони були ув'язненими за різними статтями, але вони зголосилися добровольцями захищати свою батьківщину. Скажімо прямо: ще вчора вони були зеками, а тепер вони герої", - сказав депутат.

На думку генерала, колишні в'язні з ПВК "Вагнер" мають необхідні якості, щоб представляти громадян у Держдумі та займатися законотворчістю. Отже, перефразовуючи самого Гурульова: учора вони були зеками, а сьогодні вони депутати.

Також про можливість участі на виборах військових та волонтерів, які повернулися з фронту, писали російські "Ведомости"

Газета посилалася на співрозмовників у президентській адміністрації, які казали, що "це всім вигідно мати таких хлопців у себе в команді, оскільки в суспільстві на це є запит". Щоправда, про участь у виборах колишніх ув'язнених "Ведомости" не згадували.

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