"Вчора вони були зеками, а сьогодні вони герої": депутат Держдуми Гурульов запропонував вагнерівцям стати депутатами та політиками. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Так, вони були ув'язненими за різними статтями, але вони зголосилися добровольцями захищати свою батьківщину. Скажімо прямо: ще вчора вони були зеками, а тепер вони герої", - сказав депутат.
На думку генерала, колишні в'язні з ПВК "Вагнер" мають необхідні якості, щоб представляти громадян у Держдумі та займатися законотворчістю. Отже, перефразовуючи самого Гурульова: учора вони були зеками, а сьогодні вони депутати.
Також про можливість участі на виборах військових та волонтерів, які повернулися з фронту, писали російські "Ведомости"
Газета посилалася на співрозмовників у президентській адміністрації, які казали, що "це всім вигідно мати таких хлопців у себе в команді, оскільки в суспільстві на це є запит". Щоправда, про участь у виборах колишніх ув'язнених "Ведомости" не згадували.