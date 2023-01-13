Росіяни вночі обстріляли базу з комунальними автобусами на Херсонщині, поранено охоронця, - ОВА. ВIДЕО

На Херсонщині російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

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"Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони - за попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі", - розповів він.

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