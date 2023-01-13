Росіяни вночі обстріляли базу з комунальними автобусами на Херсонщині, поранено охоронця, - ОВА. ВIДЕО
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На Херсонщині російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.
"Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони - за попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі", - розповів він.