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Росіяни вночі обстріляли базу з комунальними автобусами на Херсонщині, поранено охоронця, - ОВА. ВIДЕО

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На Херсонщині російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони - за попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі", - розповів він.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    по перше-Запоріжська область частково тимчасово окупована і кожен день йдуть бойові дії,по друге-в ній ВЦА очолюює крадій гуманітарки анд компані...
  • Ksenia VB
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    Занесли Вовкі чумадан і великокради хоч вагонами.
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