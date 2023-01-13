СБУ провела військові тренування поблизу Білорусі: відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб’єкті. ВIДЕО

Служба безпеки України (СБУ) провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області.

Про це повідомляється у телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Упродовж навчань Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.



"За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами.



Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, "зловмисники" намагались змусити "потерпілих" співпрацювати з ворогом.



Таким чином, "диверсанти" хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.



Правоохоронці із залученням бійців ЦСО "А" СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили "заручників" і запобігли можливій техногенній катастрофі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тактико-спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних.



У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.



За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному-заході України.

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