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Бійці ССО атакують ворожу позицію. ВIДЕО бою

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Під час виконання однієї із задач група Сил спеціальних операцій ЗС України виявила близько десятка російських солдатів, кулеметний розрахунок, облаштовані спостережні пункти ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, не зволікаючи воїни ССО вирішили скористатися можливістю і раптово атакувати ворога.

Влучним пострілом снайпер поцілив спостерігача противника, кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад, з ручного гранатомету воїни ССО розстріляли бліндаж росіян. Після нанесення вогневого ураження ворогу група здійснила відхід.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Ідеш в воєнкомат. Проходиш підготовку. Дивишся війну очима простого солдата.
    Ну це звичайно якщо візьмуть...
  • 5 копійок
    Хрестять кацапів. Березовими хрестами.
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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