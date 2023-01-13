Нардеп Бойко про позбавлення мандатів колишніх соратників по "ОПЗЖ": "Правильное решение. Они недостойны быть народными депутатами". ВIДЕО
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Нардеп Юрій Бойко підтримав позбавлення мандатів колишніх колег по "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андріярі Деркача та Рената Кузьміна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своїй заяві Бойко звинуватив їх у непатріотизмі і назвав головну причину своєї підтримки такого рішення Верховної Ради - виїзд згаданих нардепів за кордон після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.
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