Нардеп Бойко про позбавлення мандатів колишніх соратників по "ОПЗЖ": "Правильное решение. Они недостойны быть народными депутатами". ВIДЕО

Нардеп Юрій Бойко підтримав позбавлення мандатів колишніх колег по "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андріярі Деркача та Рената Кузьміна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своїй заяві Бойко звинуватив їх у непатріотизмі і назвав головну причину своєї підтримки такого рішення Верховної Ради - виїзд згаданих нардепів за кордон після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екскерівник фракції ОПЗЖ в Раді Бойко перебуває у Чехії, - "Схеми". ФОТО