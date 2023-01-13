Розпочався третій етап конкурсу на посаду директора НАБУ: до нього допущено 50 осіб, з яких за підсумком тестування має залишитися 20. ВIДЕО

Кандидати на посаду директора Національного антикорупційного бюро проходять третій етап конкурсу тестування на загальні здібності.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці конкурсної комісії у Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми починаємо наступний етап конкурсу — тестування на загальні здібності. До цього етапу дійшло 50 осіб, з яких за підсумком випробування має залишитися 20", - сказав на початку конкурсу очільник конкурсної комісії Микола Кучерявенко.

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За його словами, сьогоднішнє випробування передбачає проходження вербального тесту і абстрактно-логічного тесту.

Нагадаємо, 29 та 30 грудня 2022 року відбулося анонімне тестування на знання законодавства.

Загалом із 78 кандидатів, які претендували на посаду директора НАБУ, до конкурсу допустили 74 претендентів.