Новини Відео

Розпочався третій етап конкурсу на посаду директора НАБУ: до нього допущено 50 осіб, з яких за підсумком тестування має залишитися 20. ВIДЕО

2 10418
Кандидати на посаду директора Національного антикорупційного бюро проходять третій етап конкурсу тестування на загальні здібності.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці конкурсної комісії у Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми починаємо наступний етап конкурсу — тестування на загальні здібності. До цього етапу дійшло 50 осіб, з яких за підсумком випробування має залишитися 20", - сказав на початку конкурсу очільник конкурсної комісії Микола Кучерявенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Помилки у тестах для кандидатів на директора НАБУ не вплинули на результат, - комісія з проведення конкурсу

За його словами, сьогоднішнє випробування передбачає проходження вербального тесту і абстрактно-логічного тесту.

Нагадаємо, 29 та 30 грудня 2022 року відбулося анонімне тестування на знання законодавства.

Загалом із 78 кандидатів, які претендували на посаду директора НАБУ, до конкурсу допустили 74 претендентів.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Urs
    Посли G7 передали Офісу президента рекомендації щодо судової реформи.
    Захід вже не приховує, що розуміє про узурповану владу і що все вирішує одна людина. І це не зеленський.
    Боже, навіщо гинула Небесна Сотня? Щоб риги повернулись і взялися за знищення країни ще з більшим ентузіазмом?..
  • Urs
    Такі ж саме кадри просував й режим януковича. Дуже зручні зашкварені кишенькові судді. Інтереси держави - це не про ЗЕрежим. Їх гасло - красиво брехати та красти. Другий термін їх бачу лише у в'язниці. Іншого варіанту Україна не витримає.
  • Чайка Київ
    Ви хоч в одному дійстві пліснявих перемогу, для України,бачили?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини