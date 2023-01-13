Командир групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" про обстановку в Соледарі: "Перестаньте підтримувати срач і пропаганду російську. Ми над центром міста". ВIДЕО

Командир тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді розповів про бої у Соледарі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому йдеться про обстановку у місті на поточний момент, український воїн опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Перестаньте підтримувати срач і пропаганду російську стосовно Соледара, відкинення військ ЗСУ від нього на невизначену дистанцію. Йдуть запеклі бої. Прямо зараз - 13-го січня, 14 годин 13 хвилин. Ми працюємо над центром Соледару. Ми бачимо усі пересування ворога... Є гарні новини", - каже боєць на записі.

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