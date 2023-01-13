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Захоплення росіянами Бахмута і Соледара не матиме стратегічного впливу на війну, - Кірбі. ВIДЕО

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Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував ситуацію в Соледарі та Бахмуті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми не знаємо, як ситуація буде розвиватися, тому я не буду прогнозувати успіх чи невдачу. Але навіть якщо росіяни і візьмуть під контроль і Бахмут, і Соледар, це не матиме стратегічного впливу на саму війну. І це точно не зупинить українців і не сповільнить їхніх зусиль  повернути свою територію.

І я б нагадав - я знаю, що ми всі зараз зосереджені на цих двох містах. Але зновж таки, зробіть пару кроків назад. І якщо глянути на те, що відбулося за останні 10 с половиною місяців, зокрема на Донбасі, міста і села досить часто переходили із рук в руки. Отже мій останній коментар: не списуйте українців", - сказав Кірбі.

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Топ коментарі

  • Artem ccd9ee3f
    Соледар и Бахмут это индикатор того, насколько хорошо наши.... союзники снабдили ЗСУ оружием....всего лишь...
  • Beta Human
    Якби ти там був, точно не здали б.
  • Sol Invictus 522a166f
    діло не тільки в місті, а нашій тактиці та командуванні ... так само як Соледар ми втратили Северодонецьк ... і ніхто з генералів не поніс покарання і не зробив висновків ..... а ще подивися на мапу - як орки "тягнуть рукави" щоб перерізати дороги на Бахмут, Авдіївку та Торецьк ... тому що за Соледаром, який як ти, та інші розумники, тут кажуть не має стратегічного знання, не має підготовлених рубежів, а це може призвести до колапсу оборони цілого фронту ...
    ...

    всі ці міста є одною лінією оборони, і втрата кожного з них це великий ризик
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