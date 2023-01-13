Захоплення росіянами Бахмута і Соледара не матиме стратегічного впливу на війну, - Кірбі. ВIДЕО

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував ситуацію в Соледарі та Бахмуті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми не знаємо, як ситуація буде розвиватися, тому я не буду прогнозувати успіх чи невдачу. Але навіть якщо росіяни і візьмуть під контроль і Бахмут, і Соледар, це не матиме стратегічного впливу на саму війну. І це точно не зупинить українців і не сповільнить їхніх зусиль повернути свою територію.

І я б нагадав - я знаю, що ми всі зараз зосереджені на цих двох містах. Але зновж таки, зробіть пару кроків назад. І якщо глянути на те, що відбулося за останні 10 с половиною місяців, зокрема на Донбасі, міста і села досить часто переходили із рук в руки. Отже мій останній коментар: не списуйте українців", - сказав Кірбі.

Також дивіться: Командир групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" про обстановку в Соледарі: "Перестаньте підтримувати срач і пропаганду російську. Ми над центром міста". ВIДЕО