Важка битва за Донеччину триває, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 324 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоча ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу.

Я дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання! Дякую бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледару! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу "Шаман", які мужньо обороняють Бахмут!

Триста двадцять чотири дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул для нас усіх, щоб більше тиснути на окупантів і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує! Як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах", - сказав Зеленський.

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