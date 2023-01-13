Важка битва за Донеччину триває, - Зеленський. ВIДЕО
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоча ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу.
Я дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро і стійко виконують поставлені завдання! Дякую бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледару! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу "Шаман", які мужньо обороняють Бахмут!
Триста двадцять чотири дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул для нас усіх, щоб більше тиснути на окупантів і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує! Як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах", - сказав Зеленський.