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Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок вибуху? - рекомендації від МВС. ВIДЕО

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Правоохоронці надали поради громадянам, як діяти у разі обвалу будівлі під час вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Як зазначається, серед рекомендацій: 

- Якнайшвидше покиньте її, але не користуйтеся ліфтом. При можливості попередьте інших про небезпеку обвалу. Зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якомога далі.

Якщо будівлю покинути неможливо: тримайтеся подалі від вікон та балкону; за можливості перекрийте воду, газ та знеструмте приміщення; розмістіться у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.

Якщо ви опинилися під завалами: кличте на допомогу; намагайтеся вивільнити руки та ноги; при можливості телефонуйте 101; можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги при можливості стукайте по трубах чи батареях.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    все рекомендации от тех, кто никогда не был (и слава Богу) под завалами...
    ибо за 1 мгновение не возможно понять где тебе было бы лучше...
    только по факту, когда уже все обвалилось, можно попробовать оценить свои шансы...
    судя по Днепру, только чудо может спасти, ни две стены, ни "калидор", ни у лифта, ни в подвале (который совсем не бомбоубежище)...
  • Gen Bate 7a8774ab
    за десять місяців можна було наштампувати мультиків і показувати по своєму закінченому марафону, хоч якась користь від нього була б.
  • Ksenia VB
    Смішно. Коли ракета влучає спускатись вже немає де.
    Вчора з будинку лише груда каміння лишилась
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