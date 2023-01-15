Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок вибуху? - рекомендації від МВС. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.
Як зазначається, серед рекомендацій:
- Якнайшвидше покиньте її, але не користуйтеся ліфтом. При можливості попередьте інших про небезпеку обвалу. Зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якомога далі.
- Якщо будівлю покинути неможливо: тримайтеся подалі від вікон та балкону; за можливості перекрийте воду, газ та знеструмте приміщення; розмістіться у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.
- Якщо ви опинилися під завалами: кличте на допомогу; намагайтеся вивільнити руки та ноги; при можливості телефонуйте 101; можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги при можливості стукайте по трубах чи батареях.