Путін про війну: Динаміка позитивна, все йде за планом. ВIДЕО
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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що динаміка розвитку подій на війні з Україною нібито є "позитивною".
Про це він сказав російському журналісту в Башкирії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и генерального штаба", - заявив Путін.
Також він заявив, що ситуація у російській економіці нібито є стабільною, незважаючи на санкції, запроваджені західними країнами.
"Надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", - додав Путін.