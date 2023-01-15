Путін про війну: Динаміка позитивна, все йде за планом. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що динаміка розвитку подій на війні з Україною нібито є "позитивною".

Про це він сказав російському журналісту в Башкирії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и генерального штаба", - заявив Путін.

Також він заявив, що ситуація у російській економіці нібито є стабільною, незважаючи на санкції, запроваджені західними країнами.

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"Надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", - додав Путін.