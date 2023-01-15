Екскомандир підрозділу "Вагнера" Медведєв втік до Норвегії та готовий давати свідчення, - правозахисник Осєчкін. ВIДЕО

Колишній командир підрозділу приватної військової компанії "Вагнер" Андрій Медведєв, який воював проти України, втік до Норвегії і попросив там притулок та дає свідчення.

Про це повідомив російський правозахисник, засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Андрій Медведєв воював в Україні з липня по жовтень 2022 року. По завершенні 4-місячного "контракту" він облишив ряди "вагнерівців". Медведєв неодноразово бачив, як у ЧВК розправлялися з тими, хто не хоче продовжувати воювати в Україні. Тому звернувся до правозахисників, щоб ті допомогли йому уникнути розправи.

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"Ще одну евакуацію завершено успішно. Точніше, тут мова навіть не про евакуацію, а про нелегальний перетин кордону і втечу з Росії під гавкіт сторожових псів і постріли в спину від співробітників прикордонної служби ФСБ", - пише Осєчкін.

Правозахисник розповів, що колишній "вагнерівець" зміг облишити територію РФ в районі населеного пункту "Нікель" в Мурманській області. Опинившись в Норвегії, він звернувся до правоохоронців та попросив політичного притулку.

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"Вперше з РФ до Європи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної організації Wagner, який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста Євгена Пригожина, причетного до вбивств тисяч українців та росіян", - пише Осєчкін.

Він також опублікував інтерв’ю Медведєва з Норвегії.