Весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів. Доля 30 людей невідома, - Зеленський. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці президента.
Зеленський зазначив: "Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів.
Залучені всі необхідні служби, і я дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію!
Станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів.
Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя.
За час, що минув після цієї ракетної атаки, Україна почула слова співчуття і підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей з різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим! Це дуже важливо – що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор"
Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що в зруйнованому під’їзді врятовано 15 людей.
Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко оприлюднив інформацію про 5 загиблих та 60 поранених людей, серед яких 12 дітей.
Ввечері 14 січня Резніченко озвучив цифри в 10 загиблих та 64 поранених.
Станом на вечір 15 січня президент Зеленський назвав нові цифри - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.