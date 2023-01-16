Бійці ССО ведуть бій з окупантами поблизу Кремінної. ВIДЕО

Бійці ССО опублікували запис, на якому зафіксований фрагмент бою з російському окупантами поблизу Кремінної на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці ССО із занятої у лісі позиції стріляють у загарбників, застосовуючи стрілецьку зброю.

"Оператори ССО України разом із іншими підрозділами Сил оборони зупинили спробу наступу росіян поблизу міста Кремінна. Попри те, що противник намагався застосовувати важке озброєння, його атаку було відбито", - пишуть українські воїни у коментарі до відео.

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