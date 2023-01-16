Близько 100 українських захисників прибули на базу Форт Сілл в Оклахомі, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot, - журналіст. ВIДЕО

Українські захисники прибули до США та навчатимуться на системі ППО Patriot

Про це у Facebook повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 100 українських військових прибули на базу Форт Сілл в Оклахомі, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot. В Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренування. За оцінками, вона займе кілька місяців (стандартна триває від півроку до року)", - розповів він.

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