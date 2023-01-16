Ранковий артобстріл Херсона: рашисти поцілили у багатоповерхівку та інтернат. Загинула жінка. ВIДЕО

Вранці російські війська вдарили по Херсону із артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, знову під обстрілом були оселі містян, дитячі та медичні заклади. День почався з нового воєнного злочину російських загарбників.

"У Дніпровському районі міста ворожі снаряди поцілили у багатоквартирний будинок та будівлю інтернату. Попередньо відомо про одну загиблу, що мешкала в пошкодженому будинку. Жінка померла від отриманих уламкових поранень на місці. Також рашисти вкотре атакували обласну дитячу клінічну лікарню. Внаслідок атаки вибиті шибки в неонатальному корпусі - ця будівля наразі пуста, тому поранених немає", - йдеться у повідомленні.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Росіяни обстріляли херсонську дитячу лікарню, постраждалих немає. ФОТО