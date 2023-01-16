У Маріуполь з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою, - Андрющенко. ВIДЕО
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У тимчасово окупований Маріуполь почали прибувати вантажівки з російськими загарбниками.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"В Маріуполь з Донецького напряму почали прибувати вантажівки з живою силою. Частина їх розміщується в с. Білосорайська Коса. Лише за ранок сьогодні понад 10 вантажівок. Через стрімке зростання в Маріуполі почали додаткову вербовку кухарів та обслуги в "пансіонати", за якими насправді криються нові казарми", - розповів він.