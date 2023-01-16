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На пляжі в Румунії знайшли двигун від ракети. ВIДЕО

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На румунському пляжі знайшли двигун від ракети. Його передадуть міністерству оборони.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Digi24.

"На місці події екіпаж у складі трьох старшин та офіцера ідентифікував предмет як ракетний двигун. Його підібрали та зберігали, а протягом сьогоднішньої доби передадуть до профільних структур Міноборони. Об’єкт не представляє ніякої небезпеки, оскільки є компонентом, який приводить в рух ракету", - заявила румунська сторона.

Нагадаємо, 14 січня уламки ракети знайшли в Молдові біля кордону з Україною. Настопного дня там же виявили бойову частину ракети.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Румуни бєз панікі-он там проста загарал...
  • Ірина М.
    раша засере все
  • 18c49ed2
    Это разгонный блок Панцыря. Он из стеклопластика, поэтому плавает. Приплыл.
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