На пляжі в Румунії знайшли двигун від ракети. ВIДЕО

На румунському пляжі знайшли двигун від ракети. Його передадуть міністерству оборони.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Digi24.

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"На місці події екіпаж у складі трьох старшин та офіцера ідентифікував предмет як ракетний двигун. Його підібрали та зберігали, а протягом сьогоднішньої доби передадуть до профільних структур Міноборони. Об’єкт не представляє ніякої небезпеки, оскільки є компонентом, який приводить в рух ракету", - заявила румунська сторона.

Нагадаємо, 14 січня уламки ракети знайшли в Молдові біля кордону з Україною. Настопного дня там же виявили бойову частину ракети.