Ракетний удар по Дніпру підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, – Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 327 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Досі у Дніпрі продовжується розбір завалів будинку, що був зруйнований російською ракетою. Станом на цей час вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них – шестеро дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них троє дітей.

Удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використовуємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає та виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки.

Те, що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – всіх учасників коаліції захисту України і свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень.

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Сьогодні гарний приклад від Великої Британії. Оголошено про новий пакет оборонної допомоги – те що треба. Танки, інша бронетехніка, артилерія. Те, що ми обговорювали з паном прем’єр-міністром Сунаком. Від завтрашнього дня цей тиждень стане ще більш активним з точки зору нашої дипломатії. Почне роботу форум у Давосі – Україну почують на цьому глобально важливому майданчику. Наприкінці тижня має відбутися чергове засідання у форматі "Рамштайну". Очікуємо принципових рішень від коаліції наших партнерів. Заплановано й важливі двосторонні переговори. Кожен день нашого дипломатичного марафону приносить Україні цілком конкретні оборонні плоди", - сказав Зеленський.